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Satsuki Katayama, Japans finansminister. (Eugene Hoshiko / AP)
Japans tillväxt

Japan bekräftar: USA stöttar vår valuta

Av Tea Oscarsson
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Den japanska yenen föll i fredags till 40-årslägsta mot dollarn, vilket fick amerikanska finansdepartementet att stödköpa yen för att stabilisera marknaden, något som flera medier rapporterat om.

Japans finansminister Satsuki Katayama bekräftar insatsen på måndagen, och tillägger att hon inte kommer tveka att utöka de historiska gemensamma insatserna om det behövs, rapporterar Financial Times.

– Amerikanska beslutsfattare övervakar riskerna för spridningseffekter från Japan till de globala obligationsmarknaderna, säger strategen Masayuki Nakajim till FT.

På måndagen steg japanska yenen omkring 1 procent till högsta nivån sedan maj.

Japanska investerare köper stora mängder amerikanska statsobligationer
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Ekonom: ”Det handlar inte om hur stort stödköpet är, men det ger en signal som avvärjer spekulation på marknaderna”
BBC
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