JO går inte vidare med Katja Nybergs anmälan
Justitieombudsmannen går inte vidare med Katja Nybergs anmälan mot överåklagare Anders Jakobsson, rapporterar SVT Nyheter.
Den tidigare SD-ledamoten har ifrågasatt Jakobssons beslut att drogtesta hennes hårprov. Men JO konstaterar att utredningsåtgärderna förväntas bli föremål för prövning i annan instans.
”Mot denna bakgrund, och då anmälan inte heller i övrigt ger anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida, kommer jag inte att gå vidare med din anmälan”, skriver JO Mattias Almqvist.
Katja Nyberg, i dag politisk vilde, står åtalad för grov olovlig körning och narkotikarelaterade brott.
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