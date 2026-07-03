JO går inte vidare med Katja Nybergs anmälan

Justitieombudsmannen går inte vidare med Katja Nybergs anmälan mot överåklagare Anders Jakobsson, rapporterar SVT Nyheter.

Den tidigare SD-ledamoten har ifrågasatt Jakobssons beslut att drogtesta hennes hårprov. Men JO konstaterar att utredningsåtgärderna förväntas bli föremål för prövning i annan instans.

”Mot denna bakgrund, och då anmälan inte heller i övrigt ger anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida, kommer jag inte att gå vidare med din anmälan”, skriver JO Mattias Almqvist.

Katja Nyberg, i dag politisk vilde, står åtalad för grov olovlig körning och narkotikarelaterade brott.