Åklagaren om Katja Nybergs anmälan: ”Blir mörkrädd”

Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har JO-anmält åklagaren Anders Jakobsson efter att hon åtalats för narkotikabrott och rattfylleri.

Anmälan gäller det hårprov som togs när hon greps. I anmälan skriver Nyberg att det var ”obehövligt, ogrundat och oproportionerligt”. Hon hävdar att hon inte hade delgivits misstanke om brott när beslutet om provtagning fattades den 19 januari, flera veckor efter gripandet.

– Jag blir nästan mörkrädd. Hon delgavs redan när hon kom in på polisstationen efter att ha blivit tagen, säger Anders Jakobsson.

Hårprovet visade positivt för kokain, amfetamin och ecstasy. Enligt anmälan behövdes det inte eftersom Nyberg redan lämnat urin- och blodprov.