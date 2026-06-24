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Katja Nyberg. (Jessica Gow/TT)
Åtalet mot Nyberg

Åklagaren om Katja Nybergs anmälan: ”Blir mörkrädd”

Av Joel Malmén
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Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har JO-anmält åklagaren Anders Jakobsson efter att hon åtalats för narkotikabrott och rattfylleri.

Anmälan gäller det hårprov som togs när hon greps. I anmälan skriver Nyberg att det var ”obehövligt, ogrundat och oproportionerligt”. Hon hävdar att hon inte hade delgivits misstanke om brott när beslutet om provtagning fattades den 19 januari, flera veckor efter gripandet.

– Jag blir nästan mörkrädd. Hon delgavs redan när hon kom in på polisstationen efter att ha blivit tagen, säger Anders Jakobsson.

Hårprovet visade positivt för kokain, amfetamin och ecstasy. Enligt anmälan behövdes det inte eftersom Nyberg redan lämnat urin- och blodprov.

Åklagaren: ”Det måste väl hon veta som har jobbat som polis i flera år”
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