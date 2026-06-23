Katja Nyberg om snortröret: ”Det undrar jag också”

På tisdagen intervjuades den politiska vilden Katja Nyberg på sajten 100 Procents scen i Almedalen. Där fick hon frågan om hur en påse kokain och ett snortrör hittades i hennes väska när hon stoppades av polis.

– Ja, det undrar jag också. Det är massa saker jag undrar också i det här men jag kan inte förekomma det, det måste tas i en rättegång, svarade hon.

Hon berättade också att hon JO-anmält åklagaren Anders Jakobsson för hanteringen av hennes hårprov och för att ärendet läckt ut i medierna. Hon specificerar inte vad hon menar med hanteringen av hårprovet.