Kriminalvården: Katja Nyberg kan få straffrabatt

Den politiska vilden Katja Nyberg (tidigare SD) kan få straffrabatt om hon döms, uppger Kriminalvården enligt SVT Nyheter. Detta eftersom hon blev av med jobbet som polis till följd av åtalet.

Det är vanligt med förmildrat straff om man förlorar sin anställning efter en dom, enligt Nybergs advokat Martin Orler.

– I det här fallet kan det konstateras att hon blev av med väldigt mycket uppdrag redan innan hon blev delgiven misstanke eller dömts för brott, så för henne har det varit en påtaglig förändring, säger han.

Nyberg står åtalad för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Rättegången hålls den 21 september,