Den tidigare brittiske premiärministern Boris Johnson, som var drivande i att få till stånd ett brexitavtal, anser att Andy Burnham ”slösar bort” sin premiärministertid på att försöka närma sig EU, rapporterar The Telegraph.

Johnson är också övertygad om att britterna hade röstat för ett fortsatt brexit i händelse av en ny folkomröstning.

– Burnham måste överge den linjen eftersom han inte kommer att vinna. För sanningen är att människor inte är dumma, säger Johnson.