Storbritanniens premiärminister Andy Burnham tillsammans med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i Dublin tidigare i november.

Styrande Labourpartiet kritiseras för att ha avsatt hundratals miljoner pund för att finansiera EU-positiva initiativ på brittiska universitet, rapporterar The Telegraph.

Storbritannien kommer att återansluta sig till EU:s studentutbytesprogram Erasmus vid årsskiftet. Brittiska lärosäten ska också kunna ansöka om statlig finansiering för undervisning som ”uppmuntrar europeiska värderingar och främjar europeiskt medborgarskap”.

Alex Burghart, vice partiledare för Konservativa partiet, anser att regeringen gjort Erasmus till en ”trojansk häst för EU”.

– Från och med januari kommer brittiska skattebetalare att finansiera kurser som översvämmas av EU-propaganda, säger Burghart.