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Jonas Falks försvarare Max Ahlgren. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Narkotikaåtalet mot Jonas Falk

Jonas Falks advokat: ”Det här är personligt”

Av Hannah Gustafsson
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I dag faller domen mot den ökända brottslingen Jonas Falk som åtalats för att ha smugglat 2,5 ton kokain, skriver SVT Nyheter.

Falk, som nekar till brott, har hela tiden ansett att målet inte borde prövas i svensk domstol eftersom brotten han är anklagad för inte har skett i Sverige.

– Jonas Falk upplever det som att det här är personligt. Hade han inte hetat Jonas Falk och inte blivit frikänd i ”Operation Playa” hade det här åtalet aldrig väckts. Det är hans uppfattning, säger Max Ahlgren, Falks försvarsadvokat.

Åklagaren har yrkat på tolv års fängelse och tror att det finns goda chanser för en fällande dom.

Misstänks för att ha smuglat kokainet mellan Sydamerika och Europa
tv+text · Sveriges Television
Brotten ska ha begåtts mellan 2020 och 2021 (14 juli)
radio+text · Sveriges Radio
Jonas Falk deltog inte i rättegången i protest (30 juni)
Aftonbladet
bakgrund
 
Jonas Falk
Wikipedia (sv)
Jonas Sture Falk, tidigare Oredsson, född 11 september 1972 i Sundbyberg, är en svensk flerfaldig bankrånare. Han har bland annat dömts för rån i Sverige upprepade gånger, misstänkts för narkotikabrott i Colombia och för skattebrott i Spanien.
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Narkotikaåtalet mot Jonas FalkJonas FalkBrott