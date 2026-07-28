Jonas Falks advokat: ”Det här är personligt”

I dag faller domen mot den ökända brottslingen Jonas Falk som åtalats för att ha smugglat 2,5 ton kokain, skriver SVT Nyheter.

Falk, som nekar till brott, har hela tiden ansett att målet inte borde prövas i svensk domstol eftersom brotten han är anklagad för inte har skett i Sverige.

– Jonas Falk upplever det som att det här är personligt. Hade han inte hetat Jonas Falk och inte blivit frikänd i ”Operation Playa” hade det här åtalet aldrig väckts. Det är hans uppfattning, säger Max Ahlgren, Falks försvarsadvokat.

Åklagaren har yrkat på tolv års fängelse och tror att det finns goda chanser för en fällande dom.