Åklagaren vill se över tolv års fängelse för Jonas Falk

Jonas Falk bör dömas till över tolv års fängelse för den narkotikabrottslighet han står åtalad för. Det yrkar åklagaren Lars Lindman på, rapporterar TT.

Enligt Lindman har Falk bland annat planerat och organiserat transport av kokain från Sydamerika till Europa över Atlanten. Totalt omfattar åtalet 2,5 ton kokain.

– I alla delar så gör han det tillsammans med andra. Det är allt från kokaindistributörer i Colombia till personer som kör båtar eller är med och finansierar. Men han har mycket kontakter och är väldigt drivande, skulle jag påstå, säger Lindman till TT.

Falk har själv vägrat att delta i rättegången eftersom han anser att han bör prövas i spansk domstol.