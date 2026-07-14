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Rättegången har ägt rum i Stockholms tingsrätt. (Jessica Gow/TT / TT Nyhetsbyrån)
Narkotikaåtalet mot Jonas Falk

Åklagaren vill se över tolv års fängelse för Jonas Falk

Av Anders Hovne
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Jonas Falk bör dömas till över tolv års fängelse för den narkotikabrottslighet han står åtalad för. Det yrkar åklagaren Lars Lindman på, rapporterar TT.

Enligt Lindman har Falk bland annat planerat och organiserat transport av kokain från Sydamerika till Europa över Atlanten. Totalt omfattar åtalet 2,5 ton kokain.

– I alla delar så gör han det tillsammans med andra. Det är allt från kokaindistributörer i Colombia till personer som kör båtar eller är med och finansierar. Men han har mycket kontakter och är väldigt drivande, skulle jag påstå, säger Lindman till TT.

Falk har själv vägrat att delta i rättegången eftersom han anser att han bör prövas i spansk domstol.

Jonas Falk är tidigare dömd för flera uppmärksammade brott
TT

Tidigare

Falk har varit med på länk från häktet (30 juni)
Aftonbladet
Falk har inte velat medverka i utredningen (24 juni)
Sveriges Television
Försvarsadvokaten Max Ahlgren: Borde inte prövas i Sverige (25 juni)
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