Vill inte att fallet prövas i Sverige – vägrar medverka

Jonas Falk anser att åtalet mot honom inte borde prövas i Sverige, utan i Spanien. Därför väljer han nu att inte närvara när misstankarna om kokainsmuggling prövas i Stockholms tingsrätt, skriver TT.

– Hans inställning är att genom att plocka över de här misstankarna från Spanien så omöjliggörs hans möjligheter till att bedriva ett effektivt försvar, säger hans advokat Max Ahlgren.

Eftersom Falk är svensk medborgare kan ärendet prövas här. Men då krävs det först en lämplighetsbedömning, något som Ahlgren menar inte uppfyller de kriterier som krävs.

Dessutom anklagar Falk det svenska rättsväsendet för att ha ”ett horn i sidan” efter Playa-åtalet, skriver nyhetsbyrån.