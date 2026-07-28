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Jonas Falk 2013. (DAS / TT Nyhetsbyrån)
Narkotikadomen mot Jonas Falk

Jonas Falk döms till nio års fängelse för kokainsmuggling

Av Hannah Gustafsson
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Jonas Falk döms till nio år och två månaders fängelse för att ha smugglat 2,3 ton kokain mellan Sydamerika och Europa, skriver Stockholms tingsrätt i ett pressmeddelande.

En stor del av bevisningen bestod av chattar som Falk har haft med andra personer när de planerat smugglingen.

”Tingsrätten har ansett att mannen kan knytas till kontona med stöd av text- och bildinnehållet i chattarna och genom den övriga bevisning som åklagaren lagt fram.”

Smugglingen har skett mellan februari 2020 och april 2021, från flera länder i Sydamerika till Spanien. Han döms därför till fyra fall av synnerligen grovt narkotikabrott.

Falk nekar till brott och har under processen motsatt sig att svensk domstol tagit upp fallet. Under rättegången valde han att inte svara på några frågor.

Tingsrätten var enig i sin bedömning
pressmeddelande · www.domstol.se
Åklagaren yrkade på tolv år och tio månader
tv+text · Sveriges Television
Jonas Falk friades från ”Operation Playa”-utredningen
Expressen
Kommunikationen skedde i de krypterade apparna Enchrochat och Sky ECC
www.tv4.se
Åklagaren menar att Falk haft en avgörande roll i smugglingen
radio+text · Sveriges Radio
bakgrund
 
Jonas Falk
Wikipedia (sv)
Jonas Sture Falk, tidigare Oredsson, född 11 september 1972 i Sundbyberg, är en svensk flerfaldig bankrånare. Han har bland annat dömts för rån i Sverige upprepade gånger, misstänkts för narkotikabrott i Colombia och för skattebrott i Spanien.
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