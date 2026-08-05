Jordanien: Heliga muslimska platser i Jerusalem hotade

Jordanien kallar till krismöte med utrikesministrar från flera arabiska och muslimska länder på onsdagen. Anledningen är att det enligt Jordanien finns ett ”överhängande” hot om att religiösa extremister med kopplingar till Israels regering kan överta islams heliga platser på Tempelberget i Jerusalem, skriver The Guardian.

Enligt varningen riskerar muslimer att tappa kontrollen över såväl Klippdomen som al-Aqsamoskén.

– Varje försök att rubba den rådande ordningen skulle kunna utlösa en religiös konflikt med återverkningar bortom Palestina och Jordanien till hela den muslimska världen, säger Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi till tidningen.

Jordanien har länge haft ett särskilt förvaltaransvar för islams heliga platser på Tempelberget.