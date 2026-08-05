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Folkhav framför Klippdomen i Jerusalem den 26 maj i år. (Mahmoud Illean /AP/TT)
MellanösternkrisenPolitiska läget i Israel

Jordanien: Heliga muslimska platser i Jerusalem hotade

Av Marcus Lindén
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Jordanien kallar till krismöte med utrikesministrar från flera arabiska och muslimska länder på onsdagen. Anledningen är att det enligt Jordanien finns ett ”överhängande” hot om att religiösa extremister med kopplingar till Israels regering kan överta islams heliga platser på Tempelberget i Jerusalem, skriver The Guardian.

Enligt varningen riskerar muslimer att tappa kontrollen över såväl Klippdomen som al-Aqsamoskén.

– Varje försök att rubba den rådande ordningen skulle kunna utlösa en religiös konflikt med återverkningar bortom Palestina och Jordanien till hela den muslimska världen, säger Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi till tidningen.

Jordanien har länge haft ett särskilt förvaltaransvar för islams heliga platser på Tempelberget.

Jordanien oroar sig för en större palestinsk flyktingvåg till det egna landet
www.theguardian.com
Jordanien har varit förvaltare av platsen i över 100 år
Independent
Bland länderna på mötet finns Turkiet, Indonesien och Malaysia
www.ynetnews.com
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