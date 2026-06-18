JP Morgans kommentar sänker matjätten Carrefour

Den franska matvarukedjan Carrefour faller runt 6 procent på Parisbörsen under torsdagen. Detta efter att analytiker på JP Morgan sagt att en nedgradering av aktien är aktuell efter att bolaget släppt sin rapport för det andra kvartalet nästa vecka. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt med hänvisning till Bloomberg.

I samband med kommentaren minskar JP Morgan sin riktkurs för Carrefour till 9 euro från 10 euro. Aktien handlas nu för runt 15 euro.

Av bolagets tre kärnmarknader konstaterar JP Morgan att Spanien kan vara en ljusglimt i den kommande rapporten, men att marknaderna i Brasilien och Frankrike är under press.