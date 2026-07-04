Just nu: Marocko i ledning på frisparksvariant

MAR–KAN 1–0 | Andra halvlek var bara fyra minuter gammal när Marocko tog ledningen i åttondelsfinalen mot Kanada. Målet kom på en frisparksvariant där Achraf Hakimi serverade Azzedine Ounahi som placerade in bollen bakom Maxime Crepeau.

Målet kom oväntat efter att Kanada haft initiativet under större delen av första halvlek. Kanada har gång på gång visat sig skickligt på att spela sig in i Marockos straffområde, men utan att få något farligt avslut på mål.

Kanada är, liksom de andra två värdländerna USA och Mexiko, fortfarande kvar i VM-turneringen – men för alla tre stiger nu svårighetsgraden påtagligt. Kanada ställs mot ett Marocko som inte förlorat på 33 matcher.