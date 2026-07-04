Paraguay vill undvika förlängning till varje pris

Paraguay möter Frankrike i åttondelsfinalen i fotbolls-VM i kväll. Bara det är en svår uppgift, men Paraguays förbundskapten Gustavo Alfaro säger att laget måste vinna inom 90 minuter, rapporterar Radiosporten.

Alfaro menar att hans spelare har god fysik, men att de blir rejält utmattade i värmen.

En av lärdomarna de har tagit från matchen mot Tyskland är att göra allt de kan för att avgöra matchen innan den går till förlängning, säger han.