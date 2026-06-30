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De marockanska fansen är uppeldade inför sextondelsfinalen mot Nederländerna. (Ricardo Mazalan /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Kl 03: Stormöte när Marocko ställs mot Nederländerna

Av Daniel Persson
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NED–MAR 0–0 | Den fjärde sextondelsfinalen i fotbolls-VM är en riktig höjdare. Den odiskutabla segraren av Sveriges grupp Nederländerna, mot Afrikas kanske bästa lag: Marocko.

Förbundskapten Ronald Koeman ger förnyat förtroende till Brian Brobbey i anfallet. Marocko mönstrar också ett lag där tittarna uppmanas att hålla ett extra öga på 18-årige Ayyoub Bouaddi – en av de mest lovande spelarna i fotbollsvärlden.

Laguppställningarna (avspark klockan 03).

Nederländerna (5–2–3):

Bart Verbruggen – Virgil van Dijk, Nathan Ake, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries – Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong – Cody Gakpo, Brian Brobbey, Crysencio Summerville.

Marocko (4–2–3–1):

Yassine Bounou – Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad – Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi – Ismael Saibari, Bilal el-Khannouss, Neil el-Aynaoui – Brahim Diaz.

SVT sänder matchen
www.svtplay.se
Radiosporten refererar live
Sveriges Radio
Fifa direktrapporterar från matchen
www.fifa.com
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