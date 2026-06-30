Kl 03: Stormöte när Marocko ställs mot Nederländerna

NED–MAR 0–0 | Den fjärde sextondelsfinalen i fotbolls-VM är en riktig höjdare. Den odiskutabla segraren av Sveriges grupp Nederländerna, mot Afrikas kanske bästa lag: Marocko.

Förbundskapten Ronald Koeman ger förnyat förtroende till Brian Brobbey i anfallet. Marocko mönstrar också ett lag där tittarna uppmanas att hålla ett extra öga på 18-årige Ayyoub Bouaddi – en av de mest lovande spelarna i fotbollsvärlden.