Vädjan till Jürgen Klopp: ”Tyskland behöver dig nu!”

Skärmdump från Bild och tyska laget som deppar efter nattens förlust.

Det är ett chockat Tyskland som vaknar upp efter nattens VM-uttåg mot Paraguay. Sportmagasinet Kicker konstaterar att laget stått för turneringens hittills största besvikelse.

Tyska Bild frågar sig om förbundskapten Julian Nagelsmanns dagar nu är räknade och toppar sin sajt med bilder på tränaren Jürgen Klopp. Krönikören Henning Fiende utmålar honom som en frälsare.

”Det finns bara två alternativ: Antingen sänker vi våra ambitioner, vilket vore helt fel. Eller så skaffar vi en ny förbundskapten”, skriver han och fortsätter:

”Jürgen Klopp – ta över. Tyskland behöver dig nu!”

Efter VM-guldet 2014 har nu Tyskland stått för tre misslyckade VM-slutspel på raken. Nu vore självrannsakan välkommet, menar Sportschaus krönikör Marcus Bark.

”Den tyska fotbollen mår bra av en mer realistisk självbild”‚ skriver han.

Från svenskt håll är Sportbladets Erik Niva inne på samma spår.

”Den tyska framgångsmaskinen finns inte längre”, skriver han.