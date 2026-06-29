ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Julio Enciso firar efter ledningsmålet. (Mark Stockwell /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Just nu: Tyskland i brygga – Paraguay tar initiativet

Av Daniel Persson
Publicerad:

TYS–PAR 0–1 | Tyskland har gått in i sextondelsfinalen som favorit, men det är Paraguay som tagit initiativet i den faktiska matchen. Ledningsmålet uppstod i efterspelet till en hörna, där Tyskland vänstra försvar gick bort sig och en omarkerad Julio Enciso kunde nicka in 1–0 bakom en chanslös Manuel Neuer i Tysklands mål.

Stora delar av första halvleken har annars varit ett ställningskrig där de båda lagen känt på varandra, utan att skapa några högkaratiga chanser.

Tyskland kommer till sextondelsfinalen efter att ha förlorat den sista gruppspelsmatchen.

Tyskland–Paraguay 0–1

0–1 Julio Enciso (31)

Laguppställningar (Avspark 22.30)

Tyskland (4–4–2):

Manuel Neuer – Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown – Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz, Leroy Sané, Felix Nmecha – Kai Havertz, Deniz Undav.

Paraguay (4–5–1):

Orlando Gill – Juan Jose Caceres, Junior Alonso, Jose Canale, Gustavo Gomez – Miguel Almiron, Andres Cubas, Damian Bobadilla, Matias Galarza, Julio Enciso – Gabriel Avalos.

Radiosporten refererar direkt från matchen
Sveriges Radio
SVT sänder matchen
www.svtplay.se
Fifa direktrapporterar
www.fifa.com
Annons
Boka sommarens hotell – spara upp till 25% hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMSlutspeletFotboll