Just nu: Tyskland i brygga – Paraguay tar initiativet
TYS–PAR 0–1 | Tyskland har gått in i sextondelsfinalen som favorit, men det är Paraguay som tagit initiativet i den faktiska matchen. Ledningsmålet uppstod i efterspelet till en hörna, där Tyskland vänstra försvar gick bort sig och en omarkerad Julio Enciso kunde nicka in 1–0 bakom en chanslös Manuel Neuer i Tysklands mål.
Stora delar av första halvleken har annars varit ett ställningskrig där de båda lagen känt på varandra, utan att skapa några högkaratiga chanser.
Tyskland kommer till sextondelsfinalen efter att ha förlorat den sista gruppspelsmatchen.
Tyskland–Paraguay 0–1
0–1 Julio Enciso (31)
Laguppställningar (Avspark 22.30)
Tyskland (4–4–2):
Manuel Neuer – Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown – Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz, Leroy Sané, Felix Nmecha – Kai Havertz, Deniz Undav.
Paraguay (4–5–1):
Orlando Gill – Juan Jose Caceres, Junior Alonso, Jose Canale, Gustavo Gomez – Miguel Almiron, Andres Cubas, Damian Bobadilla, Matias Galarza, Julio Enciso – Gabriel Avalos.