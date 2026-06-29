Just nu: Tyskland i brygga – Paraguay tar initiativet

TYS–PAR 0–1 | Tyskland har gått in i sextondelsfinalen som favorit, men det är Paraguay som tagit initiativet i den faktiska matchen. Ledningsmålet uppstod i efterspelet till en hörna, där Tyskland vänstra försvar gick bort sig och en omarkerad Julio Enciso kunde nicka in 1–0 bakom en chanslös Manuel Neuer i Tysklands mål.

Stora delar av första halvleken har annars varit ett ställningskrig där de båda lagen känt på varandra, utan att skapa några högkaratiga chanser.

Tyskland kommer till sextondelsfinalen efter att ha förlorat den sista gruppspelsmatchen.