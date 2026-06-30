Nederländerna utslagna ur VM – Marocko vann på straffar

Marocko är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha slagit ut Nederländerna på straffar. Det såg länge ut som att Nederländerna skulle ta hem segern, men i den 91:a minuten kvitterade Issa Diop för marockanerna – ställningen 1–1 stod sig sedan under förlängningen.

Trots att nordafrikanerna missade den första straffen lyckades de vända och vinna med 3–2, efter att Nederländerna inte klarade av att göra mål på sina två sista straffar.

– Det här är så smärtsamt för landet, för laget, säger Nederländernas mittback Jan Paul van Hecke enligt Aftonbladet till tidningen De Telegraaf.

För Marocko väntar härnäst Kanada, som vann sin sextondelsfinal mot Sydafrika i söndags.