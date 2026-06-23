K-popfans vallfärdar till födelsedagskaféer i Seoul

Stadsdelen Hongdae i Seoul är känd för sina kaféer. Men inte bara vanliga kaféer, utan födelsedagskaféer, skriver CNN.

Runt 50 kaféer har specialiserat sig på att fira K-popstjärnors födelsedagar. Lokalerna tapetseras med bilder på idolerna och fylls med ballonger och deras musik.

Kaffet serveras i specialdesignade muggar och kommer med souvenirer som klistermärken och kort. Många fans går på kaférunda och besöker flera ställen som firar samma stjärna.

– Det handlar om att skapa en plats där alla som delar samma passion kan samlas, säger kaféägaren Yoo Ji-Hye till CNN.