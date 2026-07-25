Kackerlackorna går med på att avsluta protesterna

Studentrörelsen ”Kackerlackspartiet” går med på att avsluta sina omfattande demonstrationer i Indien, meddelar en talesperson enligt Reuters.

Bara timmar dessförinnan avgick utbildningsministern Dharmendra Pradhan, vilket varit ett av rörelsens viktigaste mål.

Ytterligare samtal mellan rörelsen och regeringen ska äga rum om fyra veckor, rapporterar The Hindu. Kackerlackornas övriga mål gäller huvudsakligen åtgärder mot dem som ligger bakom ogiltigförklarandet av två miljoner antagningsprov till läkarlinjen, samt kompensation till familjer till studenter som tagit sina liv efter skandalen.