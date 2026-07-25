Kackerlackorna går med på att avsluta protesterna
Studentrörelsen ”Kackerlackspartiet” går med på att avsluta sina omfattande demonstrationer i Indien, meddelar en talesperson enligt Reuters.
Bara timmar dessförinnan avgick utbildningsministern Dharmendra Pradhan, vilket varit ett av rörelsens viktigaste mål.
Ytterligare samtal mellan rörelsen och regeringen ska äga rum om fyra veckor, rapporterar The Hindu. Kackerlackornas övriga mål gäller huvudsakligen åtgärder mot dem som ligger bakom ogiltigförklarandet av två miljoner antagningsprov till läkarlinjen, samt kompensation till familjer till studenter som tagit sina liv efter skandalen.
Proteströrelsen ”kackerlackspartiet” — det gäller saken
- Den indiska ungdomsrörelsen ”Kackerlackspartiet” har vuxit från ett satiriskt nätfenomen till en massrörelse med över 22 miljoner följare på Instagram.
- Rörelsen startades av nyutexaminerade Abhijeet Dipke efter att Indiens chefsdomare kallat unga arbetslösa för ”kackerlackor”.
- Två dagar tidigare hade två miljoner studenter tvingats göra om sina inträdesprov till läkarlinjen efter att provfrågorna läckts och sålts till högst bjudande. Minst 20 studenter tog sina liv efter skandalen.
- Protesterna har omfattat hungerstrejker, demonstrationer och namninsamlingar.
- Rörelsen har vuxit till att omfatta bredare krav på utbildningsreformer, åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och korruption, och har fått stöd av föräldrar, oppositionspolitiker och andra samhällsgrupper.
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