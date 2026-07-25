”Kackerlackorna” jublar: ”Demokratin segrar!”

”Demokratin segrar!” det är budskapet från den indiska studentrörelsen ”Kackerlackspartiet” på X efter att utbildningsminister Dharmendra Pradhan meddelat sin avgång.

Att ministern skulle avgå eller sparkas har varit rörelsens viktigaste krav. Efter ett möte med regeringen så sent som i går var budskapet från båda sidor att premiärminister Modi inte hade några planer på att gå proteströrelsen till mötes på den punkten.

Kackerlackspartiet har på kort tid utvecklats från ett satirkonto på internet till en proteströrelse med miljontals anhängare som tycks kunna utöva verkligt inflytande på regeringen.