FBI misstänker inte att en cyberattack ligger bakom flygstoppet i USA, uppger en källa för Bloomberg.

Man utreder flera spår, bland annat om det kan ha varit en programuppdatering som orsakat problemen, enligt källan.

Markwayne Mullin, minister för inrikes säkerhet, säger till reportrar att ingenting tyder på att flygstoppet orsakats av ett hot. Men luftfartsmyndigheten FAA kan inte utesluta någonting, inklusive en koppling till AI, enligt Mullin.