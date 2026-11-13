Kreml säger sig vara redo att säga ja till europeiskt deltagande i fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina – förutsatt att de europeiska länderna faktiskt väljer vem som ska företräda dem. Det säger talespersonen Dmitrij Peskov enligt Financial Times.

EU:s utrikeschef Kaja Kallas säger att medlemsländerna är eniga om att det är hon som företräder dem i säkerhetsfrågor, men att Ryssland hellre ser någon annan.

– De vill inte ha någon stark på motsidan, för de vill få igenom sina maximala krav.