Ledare för europeiska länder är eniga om att Europa bör ha en plats vid förhandlingarna om Ukrainakriget, men de är desto mer splittrade kring vem som ska tala för dem. Det skriver Bloomberg.

EU-topparna Kaja Kallas och António Costa är två föreslagna alternativ, men något konkret svar finns inte att ge.

Vissa länder vill se europeisk representation i form av en enda person, medan andra föreslår fler än så.

– Det här kaoset är vårt eget fel, säger Sloveniens premiärminister Janez Jansa.