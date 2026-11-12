Trumps män är i Moskva – ska prata fred med Putin
Vita husets sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner anlände under torsdagsmorgonen till Moskva där möten med Rysslands president Vladimir Putin väntar, rapporterar Reuters.
Amerikanerna väntas informera Putin om veckans förhandlingar i Abu Dhabi mellan ryska och ukrainska företrädare. Den ryske toppdiplomaten Jurij Usjakov säger att männen ska diskutera hur fred i Ukraina kan uppnås.
Mötet med Putin väntas dra i gång vid tiotiden i dag. Efter mötet reser Witkoff och Kushner till Irland där Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, och flera andra europeiska ledare, väntar.