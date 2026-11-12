Witkoff i kamelhårsulster och Kushner helt utan jacka möts av snöblandat regn och Putins rådgivare Kirill Dmitrijev i dunjacka.

Vita husets sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner anlände under torsdagsmorgonen till Moskva där möten med Rysslands president Vladimir Putin väntar, rapporterar Reuters.

Amerikanerna väntas informera Putin om veckans förhandlingar i Abu Dhabi mellan ryska och ukrainska företrädare. Den ryske toppdiplomaten Jurij Usjakov säger att männen ska diskutera hur fred i Ukraina kan uppnås.

Mötet med Putin väntas dra i gång vid tiotiden i dag. Efter mötet reser Witkoff och Kushner till Irland där Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, och flera andra europeiska ledare, väntar.