De nordiska ledarna har i dag träffat Volodymyr Zelenskyj för att diskutera de pågående förhandlingarna mellan USA, Ukraina och Ryssland i Köpenhamn.

Sverige stödjer alla insatser för en varaktig fred, skriver Ulf Kristersson på Instagram och tillägger:

”Vi är tydliga med att diskussioner om Europas säkerhet inte kan föras bakom vår rygg, Europa behöver sitta med vid bordet. Det är dessutom diskussioner som inte kan föras så länge kriget pågår.”

Sveriges Ukrainastöd i vinter kommer att syfta till att underlätta situationen för civilbefolkningen, skriver Kristersson.