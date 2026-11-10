Förhandlingarna • Omni förklarar
Oron inför fredssamtalen: Gör Trump upp med Putin?
Europas säkerhet som står på spel – och de europeiska ledarna kan inte enas om hur de ska hantera Vladimir Putin. Nu blir frågan om vem som ska föra Europas talan allt mer akut.
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