Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj är i Köpenhamn. Den danska presskåren har mött en tärd president, skriver Berlingskes säkerhetspolitiske korrespondent Simon Kruse.

”När han inte besvarade frågor riktades den före detta komikerns ögon mot golvet, med ett allvar som hör hemma i en annan del av Europa”, skriver han om gårdagens presskonferens.

Kriget, som nu varat i fyra och ett halvt år, har satt djupa spår i Zelenskyj. Allvaret har, enligt Kruse, närmast etsats in i hans ansikte.

Dagens Nyheters Hamilton Steiner skriver att det heller inte finns någon ljusning i sikte. Från amerikanskt håll talas det om framsteg i förhandlingarna i Abu Dhabi, men Steiner hyser sina tvivel.

”Ukrainarna är krigströtta och bävar för de kommande vintermånaderna, men hittills finns det inget som tyder på att Kremls taktik ger effekt vid förhandlingsbordet”, skriver han.