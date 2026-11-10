USA:s sändebud Jared Kushner, till höger, bredvid honom Förenade arabemiratens utrikesminister shejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan, USA:s sändebud Steve Witkoff.

För första gången på nio månader har Ryssland och Ukraina sammanträtt. Omdömet från USA:s utrikesminister Marco Rubio är efter den första dagen positivt.

”Mycket produktiva”, säger han om samtalen, enligt TT.

Enligt Kyiv Independent är kraven i princip oförändrade sedan början av kriget för fyra år sedan. Ukraina vill bland annat ha säkerhetsgarantier och invaderade markområden återlämnade. Ryssland vill ha garantier om att Ukraina aldrig får bli Nato-medlem och att grannlandets militär begränsas.

– Vårt folk längtar efter att avsluta kriget, säger förhandlaren Rustem Umerov, som företräder Ukraina, enligt AFP.

Den ukrainska delegationen består av flera personer ur Zelenskyjs närmaste krets. Ryssland representeras å sin sida av Putins rådgivare, två biträdande ministrar och en underrättelsechef.