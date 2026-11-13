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Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Storbritannien ska representera Europa i samtal om Ukrainakriget. Det har de 27 EU-länderna enats om, uppger källor för Reuters och AFP.

Enligt Antonio Costa, ordförande för Europeiska rådet, har medlemsländerna även kommit överens om att flera EU-institutioner ska vara med.

Kreml har under lång tid motsatt sig europeiskt deltagande i förhandlingar om kriget, med motiveringen att de inte är en neutral part i och med stödet till Ukraina. På fredagen öppnade talespersonen Dmitrij Peskov för att Ryssland kan ändra sig om Europa lyckas enas om vem eller vilka representanterna ska bli.