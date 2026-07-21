Källor: Apple lanserar leasing i samarbete med Klarna

Apples avgående vd Tim Cook vid senaste Iphone-lanseringen i september förra året.

Apple lanserar en leasingtjänst i samarbete med svenska fintechjätten Klarna, uppger källor för Bloomberg.

Tjänsten Apple Upgrade innebär att kunder kan leasa, uppgradera, köpa loss eller lämna tillbaka enheter när avtalen löper ut.

För Iphone och Apple Watch blir leasingtiden 24 månader och för Mac och Ipad blir den 36 månader.

Genom samarbetet med Klarna slipper Apple ta kreditrisken för kundernas finansiering.

Reuters konstaterar att den nya tjänsten kommer samtidigt som Apple tvingats höja priserna på en rad produkter på grund av att minneschippen blivit dyrare.