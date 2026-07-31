Analytiker: Marknaden oroar sig för Apples försäljning

Apples oväntat svaga intäktsprognos framåt och oro för att den starka Iphoneförsäljningen ska klinga av pressade aktien i efterhandeln efter delårsrapporten, enligt bedömare.

– Jag tror att investerare oroar sig för att kvartalet speglade en tillfällig köprusning som inte kommer att hålla i sig, säger Technalysis Researchs analytiker Bob O’Donnell till Reuters efter torsdagskvällens rapport.

DA Davidsons analytiker Gil Luria noterar att tjänsteverksamheten redan har bromsat in och att tillväxten mattas av ännu mer om Iphoneförsäljningen återgår till en mer normal nivå.

Aktien föll över 6 procent i efterhandeln efter rapporten.