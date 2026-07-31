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Apples avgående vd Tim Cook med Iphone-designern Jonathan Ive. Arkivbild. (Marcio Jose Sanchez / AP)
Apples framtid

Analytiker: Marknaden oroar sig för Apples försäljning

Av Andreas Victorzon
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Apples oväntat svaga intäktsprognos framåt och oro för att den starka Iphoneförsäljningen ska klinga av pressade aktien i efterhandeln efter delårsrapporten, enligt bedömare.

– Jag tror att investerare oroar sig för att kvartalet speglade en tillfällig köprusning som inte kommer att hålla i sig, säger Technalysis Researchs analytiker Bob O’Donnell till Reuters efter torsdagskvällens rapport.

DA Davidsons analytiker Gil Luria noterar att tjänsteverksamheten redan har bromsat in och att tillväxten mattas av ännu mer om Iphoneförsäljningen återgår till en mer normal nivå.

Aktien föll över 6 procent i efterhandeln efter rapporten.

Apples tillväxtprognos i nästa kvartal är 9-11 procent – väntat var 12 procent
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