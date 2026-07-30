Läcka: Apple gömmer face id under skärmen

Apple testar en ny teknik för att gömma face id-sensorerna under skärmen i kommande Iphone 18 Pro. Det hävdar en läcka på den kinesiska sociala medier-plattformen Weibo, som tidigare avslöjat detaljer från Apples leveranskedja, rapporterar sajten Macrumours.

Ett litet område med extra genomskinligt glas ska släppa igenom infrarött ljus så att ansiktsigenkänningen fungerar utan att sensorerna syns.

Om tekniken fungerar kan Apple minska den svarta så kallade dynamic island-ytan högst upp på skärmen och lämna endast ett litet hål för selfiekameran.

De nya uppgifterna är i linje med tidigare läckor. Apple har inte bekräftat planerna.