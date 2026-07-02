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President Donald Trump och Apples vd Tim Cook i Apples fabrik i Austin, Texas. Arkivbild. (Evan Vucci / AP)
Apples framtid

Källor: Apple vill köpa chip i Kina trots svartlistning

Av Andreas Victorzon
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Apple förhandlar om att köpa minneschip från två kinesiska halvledarbolag som finns på Pentagons svarta lista, uppger källor för Bloomberg.

Minneskretsarna från Changxin Memory Technologies och Yangtze Memory Technologies är avsedda för den kinesiska marknaden.

Även om Apple inte behöver något formellt amerikanskt godkännande för ett avtal riskerar bolaget hård kritik i Washington. Enligt Bloomberg ska vd:n Tim Cook därför ha vädjat till företrädare för Trumpadministrationen om hjälp att mildra de politiska konsekvenserna.

Bakgrunden till Apples initiativ är en historisk brist på minneschip, som drivs av den globala AI-boomen.

Varken företrädare för USA:s regering eller Apple vill kommentera
Bloomberg  · Ofta betalvägg

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Källor: Apple storsatsar med fem nya Iphone-modeller
asia.nikkei.com
Källa: Apple har starkare förhandlingsposition än kinesiska konkurrenter
CNBC
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