Källor: Apple vill köpa chip i Kina trots svartlistning

President Donald Trump och Apples vd Tim Cook i Apples fabrik i Austin, Texas. Arkivbild.

Apple förhandlar om att köpa minneschip från två kinesiska halvledarbolag som finns på Pentagons svarta lista, uppger källor för Bloomberg.

Minneskretsarna från Changxin Memory Technologies och Yangtze Memory Technologies är avsedda för den kinesiska marknaden.

Även om Apple inte behöver något formellt amerikanskt godkännande för ett avtal riskerar bolaget hård kritik i Washington. Enligt Bloomberg ska vd:n Tim Cook därför ha vädjat till företrädare för Trumpadministrationen om hjälp att mildra de politiska konsekvenserna.

Bakgrunden till Apples initiativ är en historisk brist på minneschip, som drivs av den globala AI-boomen.