Apple åter världens högst värderade bolag

Apple är åter världens högst värderade bolag och tar tillbaka förstaplatsen från Nvidia, rapporterar flera medier.

Nvidia, som faller i linje med övriga teknikaktier under fredagens handel, värderas nu till omkring 4 860 miljarder dollar, närmare 46 900 miljarder kronor. Apple stiger svagt och är därmed värt cirka 4 880 miljarder dollar, motsvarande omkring 47 100 miljarder kronor.

Skiftet är ett tecken på att investerare flyttar fokus från de mest uppenbara vinnarna på AI-boomen, som Nvidia, skriver Reuters.

– Apple sågs länge som en eftersläntrare i AI-kapplöpningen eftersom bolaget inte satsade på att utveckla egna modeller. Men nu har sentimentet förändrats, säger Toni Meadows, investeringschef på BRI Wealth Management.