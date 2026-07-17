Apple åter världens högst värderade bolag
Apple är åter världens högst värderade bolag och tar tillbaka förstaplatsen från Nvidia, rapporterar flera medier.
Nvidia, som faller i linje med övriga teknikaktier under fredagens handel, värderas nu till omkring 4 860 miljarder dollar, närmare 46 900 miljarder kronor. Apple stiger svagt och är därmed värt cirka 4 880 miljarder dollar, motsvarande omkring 47 100 miljarder kronor.
Skiftet är ett tecken på att investerare flyttar fokus från de mest uppenbara vinnarna på AI-boomen, som Nvidia, skriver Reuters.
– Apple sågs länge som en eftersläntrare i AI-kapplöpningen eftersom bolaget inte satsade på att utveckla egna modeller. Men nu har sentimentet förändrats, säger Toni Meadows, investeringschef på BRI Wealth Management.
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