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Apples logotyp. (Matthias Schrader / AP)
Apples framtid

Apple åter världens högst värderade bolag

Av Adam Lindh
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Apple är åter världens högst värderade bolag och tar tillbaka förstaplatsen från Nvidia, rapporterar flera medier.

Nvidia, som faller i linje med övriga teknikaktier under fredagens handel, värderas nu till omkring 4 860 miljarder dollar, närmare 46 900 miljarder kronor. Apple stiger svagt och är därmed värt cirka 4 880 miljarder dollar, motsvarande omkring 47 100 miljarder kronor.

Skiftet är ett tecken på att investerare flyttar fokus från de mest uppenbara vinnarna på AI-boomen, som Nvidia, skriver Reuters.

– Apple sågs länge som en eftersläntrare i AI-kapplöpningen eftersom bolaget inte satsade på att utveckla egna modeller. Men nu har sentimentet förändrats, säger Toni Meadows, investeringschef på BRI Wealth Management.

John Ternus tar över som vd för Apple i september
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