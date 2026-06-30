Källor: Buffett pausar donation till Gates stiftelse

Investerarlegendaren Warren Buffett pausar sin årliga donation till Bill Gates välgörenhetsstiftelse som han betalat varje år i två decennier, uppger källor för Wall Street Journal. Buffett uppges vilja avvakta en granskning av Microsoft-grundaren Gates kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein innan han fattar ett slutgiltigt besked.

Warren Buffett har genom åren donerat aktier i sitt investeringsbolag Berkshire Hathaway för miljarder dollar i juni eller juli varje år, som en del av ett livslångt engagemang i Gates Foundation, skriver tidningen.