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Berkshire Hathaways grundare Warren Buffett och Microsoft-grundaren Bill Gates. Arkivbild. (Nati Harnik / AP)
EpsteinhärvanUtredningen

Källor: Buffett pausar donation till Gates stiftelse

Av Andreas Victorzon
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Investerarlegendaren Warren Buffett pausar sin årliga donation till Bill Gates välgörenhetsstiftelse som han betalat varje år i två decennier, uppger källor för Wall Street Journal. Buffett uppges vilja avvakta en granskning av Microsoft-grundaren Gates kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein innan han fattar ett slutgiltigt besked.

Warren Buffett har genom åren donerat aktier i sitt investeringsbolag Berkshire Hathaway för miljarder dollar i juni eller juli varje år, som en del av ett livslångt engagemang i Gates Foundation, skriver tidningen.

Källor: Buffett kan meddela sitt beslut i sitt årliga thanksgiving-nyhetsbrev
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Buffett väntas fortfarande donera till stiftelser som Gates barn bedriver
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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EpsteinhärvanUtredningenWarren BuffettBill GatesMicrosoftBerkshire HathawayJeffrey Epstein