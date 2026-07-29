Källor: EU vill begränsa Airbnb

EU-kommissionen förbereder nya åtgärder som ska ge städer större möjligheter att begränsa korttidsuthyrning via plattformar som Airbnb, skriver Bloomberg.

Bakgrunden är den växande bostadskrisen i Europa. EU vill på detta sätt förbättra tillgången till bostäder och dämpa prisutvecklingen.

En gemensam metod för att identifiera områden med bostadsbrist och ett ramverk för vilka begränsningar som kan anses proportionerliga ska presenteras. Syftet är att ge lokala myndigheter ett starkare juridiskt stöd när regleringar prövas i domstol.

Förslaget väntas presenteras av kommissionsordförande Ursula von der Leyen i samband med hennes årliga tal till Europaparlamentet i september