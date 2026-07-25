ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Vy över en del av Okefenokee i Georgia i USA. (Michael Lusk)
Problemen med massturismen

Unesco utser nya världsarv – oro för överturism

Av Tor Gasslander
Publicerad:

FN-organet Unesco har lagt till flera platser på sin världsarvslista under ett möte i Busan i Sydkorea förra veckan.

Bland de nya tilläggen finns våtmarkssystemet Okefenokee i den amerikanska delstaten Georgia och det buddhistiska templet Wat Phra Mahathat Woramahawihan i Thailand. Världsarvlistningen syftar till att ge platser av särskild betydelse för mänskligheten beskydd och uppmärksamhet, men behöver inte bara vara av godo. Med listningen kommer nämligen ofta en väldigt kraftig ökning av antalet turister, som riskerar att skada känsliga miljöer eller monument.

– Vi ser det här som ett åtagande för att hålla Okefenokee vilt, motståndskraftigt och levande för kommande generationer, säger Kim Bednarek, ordförande i den ideella organisation som sköter nationalparken.

Thailändska borgmästaren: Vi har fått förstärka vår infrastruktur och lägga om utrymningsplanerna
AP  · Ofta betalvägg
Alla världsarv som lagts till på listan under 2026
lista · whc.unesco.org
Flera platser kämpar för att bli borttagna från listan (12 juni)
BBC
bakgrund
 
Okefenokee
Wikipedia (en)
The Okefenokee Swamp is a shallow, 438,000-acre (177,000 ha), peat-filled wetland straddling the Georgia–Florida state border in the United States. A majority of the swamp is protected by the Okefenokee National Wildlife Refuge and the Okefenokee Wilderness and was designated a National Natural Landmark in 1974. The wetland is considered one of the Seven Natural Wonders of Georgia and is the largest "blackwater" swamp in North America.
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Problemen med massturismenUSAAsienThailandNordamerika UnescoDjur & naturKlimat & miljö