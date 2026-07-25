Unesco utser nya världsarv – oro för överturism

Vy över en del av Okefenokee i Georgia i USA.

FN-organet Unesco har lagt till flera platser på sin världsarvslista under ett möte i Busan i Sydkorea förra veckan.

Bland de nya tilläggen finns våtmarkssystemet Okefenokee i den amerikanska delstaten Georgia och det buddhistiska templet Wat Phra Mahathat Woramahawihan i Thailand. Världsarvlistningen syftar till att ge platser av särskild betydelse för mänskligheten beskydd och uppmärksamhet, men behöver inte bara vara av godo. Med listningen kommer nämligen ofta en väldigt kraftig ökning av antalet turister, som riskerar att skada känsliga miljöer eller monument.

– Vi ser det här som ett åtagande för att hålla Okefenokee vilt, motståndskraftigt och levande för kommande generationer, säger Kim Bednarek, ordförande i den ideella organisation som sköter nationalparken.