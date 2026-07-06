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Turister utanför Santiago de Compostela förra året. (Lalo Villar / AP)
Problemen med massturismen

Spanien väntas ta emot 100 miljoner turister i år

Av Hannah Gustafsson
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Spanien kommer sannolikt ta emot 100 miljoner utländska turister i år, något som skulle vara ett rekord. Det säger landets turistminister Jordi Hereu, enligt Reuters.

Förra året besökte 96,8 miljoner turister landet, vilket var ett rekord redan då. Jämfört med 2024 var det en ökning med 3,2 procent.

Jordi Hereu gjorde uttalandet till flera medier under måndagen
Reuters  · Ofta betalvägg
Frankrike är den största turistdestinationen, Spanien kommer tvåa (8 juni)
BBC
Finns en växande oro för överturism och effekterna av klimatkrisen (20 juni)
www.theguardian.com
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