Spanien väntas ta emot 100 miljoner turister i år

Spanien kommer sannolikt ta emot 100 miljoner utländska turister i år, något som skulle vara ett rekord. Det säger landets turistminister Jordi Hereu, enligt Reuters.

Förra året besökte 96,8 miljoner turister landet, vilket var ett rekord redan då. Jämfört med 2024 var det en ökning med 3,2 procent.