Italienska byn vill bötfälla barbröstade besökare

Till vänster: Häng på stranden i San Diego, USA, i april 2021. Till höger: En vy över staden Acquaseria, som också ligger vid Comosjön. Ingen av bilderna har någon koppling till innehållet i artikeln.

Turister i den norditalienska byn Varenna kan från och med nu få böter på upp till 200 euro – motsvarande cirka 2 200 kronor – om de går runt barbröstade eller i badkläder, rapporterar The Guardian. Den typen av klädsel är hädanefter bara tillåten på stränder eller båtar.

Varenna ligger vid kanten av Comosjön och tar emot ett stort antal turister varje år. Och enligt The Guardian har byns invånare tagit emot de nya reglerna med glädje.

– På stranden kan du göra vad du vill. Men när du går omkring och går in i affärer, på restauranger, i kyrkor eller på torget så måste du klä dig anständigt, säger en affärsinnehavare till tv-kanalen TGCom24.