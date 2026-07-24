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ICC:s chefsåklagare Karim Khan. (Peter Dejong / AP)
Anklagelserna mot Karim Khan

Källor: ICC:s chefsåklagare petas – anklagas för trakasseri

Av Hedda Hallsenius
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Internationella brottmålsdomstolen ICC:s chefsåklagare Karim Khan petas från sin post efter att han anklagats för sexuella trakasserier, uppger två anonyma diplomater för AP.

Karim Khan nekar till anklagelserna. Hans advokater har kallat dem för politiskt motiverade.

Enligt källorna röstade en stor majoritet av ICC:s 125 medlemsländer för att avsätta Khan.

ICC har under dagen hållit möte om vad som ska göras åt situationen.

Khan har varit avstängd sedan i juni
AP  · Ofta betalvägg
Nyval av chefsåklagare väntas inträffa nästa år
Reuters  · Ofta betalvägg
Enligt Reuters röstade 82 av 125 länder för att avsätta Khan
Sveriges Television
Kvinnan anklagar Khan för att ha förgripit sig på henne under en tjänsteresa (16 juli)
CNN
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Anklagelserna mot Karim KhanInternationella brottmålsdomstolen, ICC