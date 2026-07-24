Källor: ICC:s chefsåklagare petas – anklagas för trakasseri

Internationella brottmålsdomstolen ICC:s chefsåklagare Karim Khan petas från sin post efter att han anklagats för sexuella trakasserier, uppger två anonyma diplomater för AP.

Karim Khan nekar till anklagelserna. Hans advokater har kallat dem för politiskt motiverade.

Enligt källorna röstade en stor majoritet av ICC:s 125 medlemsländer för att avsätta Khan.

ICC har under dagen hållit möte om vad som ska göras åt situationen.