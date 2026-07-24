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Chefsåklagare Karim Khan. (Peter Dejong /AP/TT / AP)
Anklagelserna mot Karim Khan

Chefsåklagare kan petas av FN efter anklagelser

Av Daniel Persson
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Internationella brottsdomstolens chefsåklagare, Karim Khan, anklagas för sexövergrepp av sin egen medarbetare. I dag hålls en omröstning som avgör om han kan stanna kvar på ICC, skriver AFP.

Omröstningen sker som en följd av de anklagelser en kvinnlig kollega framfört som hävdat att hon utsatts för sexuella närmanden av honom, bland annat intimt tafsande och kyssförsök.

Khan har gjort sig känd för att ha utfärdat arresteringsordrar för Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu och företrädare för Hamas. Han hävdar själv att anklagelserna är fabricerade och politiskt motiverade.

Dagens omröstning sker i FN:s högkvarter i New York.

Rollen har gett Khan fiender i alla riktningar
AFP  · Ofta betalvägg
Anklagelserna har berövat Khan rätten att verka som advokat i hemlandet
TT
USA kämpar för att få honom borttagen
AFP  · Ofta betalvägg
Hans kollega gick förra veckan ut i CNN och gav sin historia
CNN
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Anklagelserna mot Karim KhanUSANordamerika Benjamin NetanyahuVladimir PutinHamasInternationella brottmålsdomstolen, ICC