Chefsåklagare kan petas av FN efter anklagelser

Internationella brottsdomstolens chefsåklagare, Karim Khan, anklagas för sexövergrepp av sin egen medarbetare. I dag hålls en omröstning som avgör om han kan stanna kvar på ICC, skriver AFP.

Omröstningen sker som en följd av de anklagelser en kvinnlig kollega framfört som hävdat att hon utsatts för sexuella närmanden av honom, bland annat intimt tafsande och kyssförsök.

Khan har gjort sig känd för att ha utfärdat arresteringsordrar för Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu och företrädare för Hamas. Han hävdar själv att anklagelserna är fabricerade och politiskt motiverade.

Dagens omröstning sker i FN:s högkvarter i New York.