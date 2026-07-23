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USA:s utrikesminister Marco Rubio i Manila i dag. (Brendan Smialowski /AP/TT / AP)
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Rubio: ”ICC är en samling galningar och dårar”

Av Daniel Persson
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Den amerikanske utrikesministern Marco Rubio avfärdar hela Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) som en samling ”galningar och dårar”, skriver Reuters.

– Om det finns människor som vill gå med på att vara en del av en så korkad organisation, får de förstås göra det. Men vi kommer inte bli en del av den och den kommer inte kunna utöva makt över amerikaner, sa han, i samband med sitt besök i Manila på torsdagen.

Uttalandet kommer efter diskussioner om huruvida Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bör gripas när han besöker USA i september.

Netanyahu är, sedan november 2024, föremål för en arresteringsorder utfärdad av just ICC, för krigsbrott och brott mot mänskligheten för metoder som Israel använt vid invasionen av Gaza.

Enligt en överenskommelse ska misstänkta gripas om de sätter sin fot i någon av domstolens 125 medlemsländer, USA är dock inte ett av dem.

Inte heller Kina, Israel och Ryssland är medlemmar
Reuters  · Ofta betalvägg
New Yorks borgmästare har också undersökt de juridiska förvecklingarna inför besöket
AFP  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Internationella brottmålsdomstolen
Wikipedia (sv)
Internationella brottmålsdomstolen eller krigsförbrytartribunalen (engelska: International Criminal Court, ICC, franska: Cour pénale internationale, CPI, ibland förkortat ICCt för att särskilja det från International Chamber of Commerce), etablerades 2002 som en internationell domstol och en permanent tribunal för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten, brott mot krigets lagar och sedan 2010 aggressionsbrott enligt bland annat Romstadgan. Tribunalen har sitt säte i Haag, Nederländerna, men regelverket för ICC tillåter att den kan hålla sammanträden var som helst.
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