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Ett klipp från den aktuella intervjun
Anklagelserna mot Karim Khan

Khans medarbetare till CNN: Jag låtsades sova

Av Daniel Persson
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Den amerikanska nyhetskanalen CNN är det enda mediebolag som fått en intervju med kvinnan som står bakom anklagelserna mot ICC:s chefsåklagare Karim Khan. I en intervju, där hon benämns som ”Sarah”, säger hon att hon aldrig bett om att bli försatt i den här situationen.

Enligt en rapport som lämnats in till FN ska Khan ha förgripit sig på henne sexuellt under en tjänsteresa till Colombia och Venezuela. Till CNN har ”Sarah” berättat att han kommit in i hennes hotellrum och tafsat innanför hennes byxor och förgripit sig på henne.

– Jag låtsades sova, men ingen somnar så snabbt såvida du inte är drogad eller druckit mycket alkohol, säger hon.

Karim Khan har, å sin sida, avfärdat hennes historia som en praktisk omöjlighet – det på grund av de strikta säkerhetsarrangemang som alltid omger honom när han reser.

CNN har publicerat hela den 45 minuter långa intervjun
tv+text · CNN
Rollen har gett Khan fiender i alla riktningar
AFP  · Ofta betalvägg
Anklagelserna har berövat Khan rätten att verka som advokat i hemlandet
TT
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