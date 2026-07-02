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Anthropics vd Daniela Amodei. (Don Feria /AP/TT / AP)
Open AI:s framtid

Källor: Inga samtal med Anthropic om statlig ägarandel

Av Aron Sigblad
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Trumpadministrationen och AI-jätten Anthropic har inte fört några samtal om att den amerikanska staten ska ta en ägarandel i bolaget. Det uppger källor för Reuters.

Uppgifterna kommer efter att Financial Times tidigare på torsdagen rapporterat att rivalen Open AI lagt fram ett förslag att ge den amerikanska staten en ägarandel på 5 procent, samtidigt som andra amerikanska AI-bolag överlåter liknande andelar.

Vita huset och Anthropic har ännu inte kommenterat uppgifterna.

Handelsdepartementet hävde i juni restriktionerna mot två av Anthropics mest avancerade modeller
Reuters  · Ofta betalvägg
Källor: Open AI vill ge staten 5 procent av företaget
Financial Times  · Ofta betalvägg
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