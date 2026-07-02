Källor: Inga samtal med Anthropic om statlig ägarandel

Trumpadministrationen och AI-jätten Anthropic har inte fört några samtal om att den amerikanska staten ska ta en ägarandel i bolaget. Det uppger källor för Reuters.

Uppgifterna kommer efter att Financial Times tidigare på torsdagen rapporterat att rivalen Open AI lagt fram ett förslag att ge den amerikanska staten en ägarandel på 5 procent, samtidigt som andra amerikanska AI-bolag överlåter liknande andelar.

Vita huset och Anthropic har ännu inte kommenterat uppgifterna.