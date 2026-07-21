Open AI stärker styrelsen inför börsnoteringen
Open AI utökar sin styrelse med två ledamöter inför börsnoteringen som kan ske senare i år, rapporterar Wall Street Journal. De nya ledamöterna är David Vélez, grundare och vd för den brasilianska digitalbanken Nubank, och Robin Vince, som är vd för Bank of New York Mellon.
Vince kommer att leda styrelsens revisionsutskott. Styrelsens ordförande är Bret Taylor, vd för AI-bolaget Sierra.
Rekryteringarna innebär att Open AI stärker styrelsen med två erfarna börs-vd:ar och välkända namn i finansvärlden, skriver tidningen.
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