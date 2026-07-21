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Nubanks grundare och vd David Vélez när hans bolag börsnoterades i december 2021. (Richard Drew / AP)
Open AI:s framtid

Open AI stärker styrelsen inför börsnoteringen

Av Andreas Victorzon
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Open AI utökar sin styrelse med två ledamöter inför börsnoteringen som kan ske senare i år, rapporterar Wall Street Journal. De nya ledamöterna är David Vélez, grundare och vd för den brasilianska digitalbanken Nubank, och Robin Vince, som är vd för Bank of New York Mellon.

Vince kommer att leda styrelsens revisionsutskott. Styrelsens ordförande är Bret Taylor, vd för AI-bolaget Sierra.

Rekryteringarna innebär att Open AI stärker styrelsen med två erfarna börs-vd:ar och välkända namn i finansvärlden, skriver tidningen.

Open AI har jobbat på att förbättra sin ledning efter att den förra oväntat sparkade grundaren Sam Altman
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Open AI tar in nya styrelseledamöter
www.streetinsider.com
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