Källor: Open AI jobbar på en skärmlös högtalare

Chat GPT-bolaget Open AI arbetar med att utveckla en pryl och enligt Bloomberg kommer det att bli en smart högtalare med kamera och sensorer men utan skärm. Det uppger källor för Bloomberg.

Tanken är att högtalaren ska bli ett AI-nav i hemmet med funktioner som att svara på frågor, skriva meddelanden och styra andra smarta enheter.

Produkten är mycket viktig för Open AI inför den kommande börsnoteringen och lanseringen kommer att ställa startupen i direkt konkurrens med jättar som Apple och Amazon.