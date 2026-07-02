Källor: Open AI vill ge staten 5 procent av företaget

Open AI har fört samtal med Trumpadministrationen om att ge den amerikanska staten en ägarandel på 5 procent i AI-jätten i ett försök att undanröja hinder och kritik från politiskt håll, uppger källor för Financial Times.

I det föreslagna upplägget skulle även andra amerikanska AI-företag överlåta en liknande ägarandel till staten.

Chat GPT-utvecklarens vd Sam Altman uppges ha argumenterat för att det bästa sättet att låta allmänheten ta del av de ekonomiska vinsterna från AI är att ge den ett ägarintresse i företaget.

AI-företagen har mött ett allt mer utmanande politiskt klimat i Washington, skriver tidningen.