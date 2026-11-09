Inom Socialdemokraterna växer missnöjet med att S-ledaren Magdalena Andersson inte lyckats få ihop någon ny regering efter valet, uppger flera källor för SVT. Irritationen uppges rikta sig mot både det dåliga valresultatet och den utdragna regeringsprocessen.

S är ett parti som brukar stötta sin partiledare så länge statsministerposten fortfarande är inom räckhåll, säger Jenny Madestam, forskare i statsvetenskap, till kanalen.

– Men om hon misslyckas med det här kommer partiet att börja dra öronen åt sig. Avgångskrav är inte helt otänkbart.